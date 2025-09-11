Оркестр CAGMO

Симфония Imagine Dragons + Coldplay при свечах

Тюмень ДКЖ
19.10
18:00Su
премьера

популярное

свечи

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей.

В первом отделении — энергичная музыка Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. В программе: Believer, Bones, Natural, Thunder, Radioactive, Enemy (OST Arcane: League of Legends), Demons, Whatever It Takes, Warriors, Bad Liar, Shots, I’m So Sorry, Rise Up, Battle Cry (OST Transformers 4).

Во втором отделении прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках приобретут новое звучание и дополнительную глубину. В программе: Hymn For The Weekend, Adventure of a Lifetime, My Universe, Paradise, Don't Panic, Sparks, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars, Clocks, Yellow, The Scientist, In My Place.

Погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.

Список композиций

IMAGINE DRAGONS

1.
Thunder
3:05
2.
Shots
3:52
3.
I’m So Sorry
3:50
4.
Bad Liar
4:20
5.
Bones
2:45
6.
Demons
2:55
7.
Whatever It Takes
3:21
8.
Rise Up
2:57
9.
Battle Cry
4:33
10.
Warriors
2:50
11.
Enemy
2:53
12.
Natural
3:10
13.
Radioactive
3:08
14.
Believer
3:24
14 Композиций ~ 50 Минут

COLDPLAY

1.
Sparks
3:47
2.
In My Place
3:46
3.
Don't Panic
2:16
4.
Yellow
4:26
5.
A Sky Full Of Stars
3:56
6.
Paradise
4:38
7.
My Universe
3:48
8.
Adventure of a Lifetime
4:23
9.
Hymn For The Weekend
4:18
10.
Viva La Vida
4:01
11.
The Scientist
5:09
12.
Clocks
5:07
12 Композиций ~ 50 Минут
26 Композиций100 Минут
