CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей.

В первом отделении — энергичная музыка Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. В программе: Believer, Bones, Natural, Thunder, Radioactive, Enemy (OST Arcane: League of Legends), Demons, Whatever It Takes, Warriors, Bad Liar, Shots, I’m So Sorry, Rise Up, Battle Cry (OST Transformers 4).

Во втором отделении прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках приобретут новое звучание и дополнительную глубину. В программе: Hymn For The Weekend, Adventure of a Lifetime, My Universe, Paradise, Don't Panic, Sparks, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars, Clocks, Yellow, The Scientist, In My Place.

Погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.