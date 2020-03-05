Оркестр CAGMO

Симфония Honkai: Star Rail

МоскваVEGAS Мякинино
05.03
19:00We
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оркестр

популярное

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ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам популярной фэнтезийной RPG – «Симфония Honkai: Star Rail».

Важным элементом космического путешествия Honkai: Star Rail стало яркое музыкальное сопровождение. В исполнении оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки саундтрека, покорившего каждого поклонника игры. Атмосферное звучание композиций погрузит в фэнтезийный мир захватывающих приключений, ярких впечатлений и бесконечных чудес галактики.

Концертная программа «Симфония Honkai: Star Rail» для струнного оркестра и фортепиано позволит прочувствовать настроение и стиль каждой локации, а особую энергетику космических путешествий подчеркнет драйвовое звучание электрогитары и ударных.

Пришло время стать частью экипажа Звёздного экспресса и раскрыть тайну загадочного Стелларона вместе c CAGMO!

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Список композиций

1.
Short play (Honkai: Starrail Оpening)
1:09
2.
Star Rail
3:17
3.
Nightglow
3:03
4.
Star Chaser
1:18
5.
In Torrid Heat
1:24
6.
Tempered Chill
1:05
7.
Uneventful Night
1:25
8.
Heaven and Earth as a Chessboard
2:03
9.
Got a Date?
1:26
10.
Death Approaches
1:49
11.
The Traveler And His Oath
1:47
12.
A Dramatic Irony
1:53
13.
Omniscia Spares None
1:46
14.
Swordward
1:49
15.
Space Walk
1:56
16.
Flashpoint
1:15
17.
Dawn of Disaster
1:44
18.
Take the Journey
2:30
19.
Hearthfire
2:40
20.
Braving the Cold · Jarilo-VI · Overworld Battle Theme 2
1:56
21.
Streets Abuzz (Boulder Town)
1:17
22.
Kindling
2:13
23.
Underground · Jarilo-VI · Underworld Battle Theme 3
1:41
24.
Godfather
1:48
25.
Wildfire
3:37
26.
Divine Camaraderie
2:53
27.
Exquisite Ingenuity
2:00
28.
Thundering Chariot
1:42
29.
Gleaming Clash
1:18
30.
Sanctus Medicus Dharani
1:33
31.
Samudrartha · Dan Heng IL Theme
2:52
32.
Phantylia The Undying: Immortal Divine Seed All Phase
6:05
32 Композиции ~ 75 Минут
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