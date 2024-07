CAGMO представляет лучшие произведения культовой франшизы Heroes Of Might and Magic в уникальной аранжировке для фортепиано соло.

Монументальные темы Героев Меча и Магии стали неотъемлемой частью жизни поклонников игры. Новое звучание с детства знакомых мелодий в исполнении солиста CAGMO подарит чувство ностальгии и трепета по самым ярким моментам любимой игры.

Композитор и пианист Пол Ромеро – автор знаменитого саундтрека, признаёт творческие эксперименты и нередко использует их при написании композиций. Идея создания концертной программы для соло фортепиано получила большую поддержку композитора, а смелая интерпретация произведений была высоко оценена им. «Останется ли мелодия узнаваемой, если убрать оркестр и оставить лишь фортепиано? Если да, значит, композитор постарался на славу» (Пол Ромеро).

Вместе с солистом CAGMO вы окунетесь в атмосферу стойких городов и фракций, испытаете силу магических заклинаний и ощутите дух захватывающих сражений. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Энроту, Аксеоту и Асхану и станьте настоящим Героем удивительной вселенной Heroes Of Might and Magic!