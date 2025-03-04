Симфонический оркестр CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Игра Престолов при свечах».

При свете сотен свечей прозвучат любимые саундтреки знаменитой фэнтезийной саги. Музыканты исполнят главные темы «Игры престолов», включая эпическую кульминацию шестого сезона «Lights of the Seven», главную тему драконов «Dance of Dragons», знаменитый опенинг, а также другие композиции из «Игры престолов» и приквела «Дом дракона» в аранжировке для струнных, валторны, фортепиано и перкуссии.

На протяжении всего концерта зрители смогут вновь окунуться в мир Вестероса, переживая ожесточённые столкновения великих домов и погружаясь в сложные и хитроумные интриги, полные скрытых планов и борьбы за власть. Атмосфера живых инструментов и мягкое сияние свечей создадут незабываемую обстановку, идеально передающую дух этой великой саги.

Приглашаем вас на концерт, чтобы перенестись в волшебный мир «Игры Престолов» вместе с оркестром CAGMO!