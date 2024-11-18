Оркестр CAGMO

Симфония Игра Престолов при свечах

МоскваРАМ им. Гнесиных
04.03
20:00Tu
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ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

Симфонический оркестр CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Игра Престолов при свечах».

При свете сотен свечей прозвучат любимые саундтреки знаменитой фэнтезийной саги. Музыканты исполнят главные темы «Игры престолов», включая эпическую кульминацию шестого сезона «Lights of the Seven», главную тему драконов «Dance of Dragons», знаменитый опенинг, а также другие композиции из «Игры престолов» и приквела «Дом дракона» в аранжировке для струнных, валторны, фортепиано и перкуссии.

На протяжении всего концерта зрители смогут вновь окунуться в мир Вестероса, переживая ожесточённые столкновения великих домов и погружаясь в сложные и хитроумные интриги, полные скрытых планов и борьбы за власть. Атмосфера живых инструментов и мягкое сияние свечей создадут незабываемую обстановку, идеально передающую дух этой великой саги.

Приглашаем вас на концерт, чтобы перенестись в волшебный мир «Игры Престолов» вместе с оркестром CAGMO!

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Список композиций

1.
Light of Seven
9:51
2.
Winterfell
2:43
3.
Needle
2:56
4.
The Throne Is Mine
3:16
5.
The Battle of Winterfell
4:03
6.
Jenny of Oldstones
2:30
7.
Spoils of War, Pt. 1
3:54
8.
Fate of the Kingdoms
3:26
9.
The Prince That Was Promised
4:35
10.
Spoils of War, Pt. 2
4:03
11.
Breaker of Chains
4:05
12.
The Night King
8:50
13.
The Last War
7:37
14.
Khaleesi
3:06
15.
A Lannister Always Pays His Debts
2:50
16.
Dance of Dragons
3:01
17.
Main Title
1:54
17 Композиций ~ 75 Минут
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