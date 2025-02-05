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8.7
Оркестр CAGMO

Симфония Геншин Импакт: Фонтейн + Натлан

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
28.05
19:00We
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2 часа

с хором

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 30 000+
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

Симфонический оркестр CAGMO представляет новую музыкальную программу в двух актах — «Симфония Геншин Импакт: Фонтейн и Натлан». Этот концерт откроет перед вами два уникальных региона Тейвата, передавая их атмосферу через уникальные аранжировки и оригинальный набор из более чем 15 различных инструментов.

В первом акте вы погрузитесь в мир Фонтейна — изысканного города воды и искусства. Здесь музыка приобретает лёгкость благодаря звучанию струнных, аккордеона и гитары, создавая ощущение, будто вы прогуливаетесь по набережным города. Звуки кларнета и гобоя добавляют глубины, отражая спокойствие и гармонию, присущие этому загадочному месту. Валторна и хор, а также нежные вокальные партии завершат картину, погружая вас в атмосферу Фонтейна — элегантного и пленительного города, где искусство и природа живут в единстве.

Во втором акте музыка перенесёт вас в Натлан — жаркий и дикий край огня и древних ритуалов. Здесь гитара и валторна звучат на фоне мощных духовых инструментов — тромбона и трубы, пробуждая энергию и первозданную мощь. В сопровождении маримбы, джембе и перкуссии, музыка оживляет ритмы природы, словно перенося вас к раскалённым вулканам Натлана. Флейта, пан-флейта и окарина придают мелодиям особую глубину, а хор и вокальные партии наполняют пространство духом свободы и силы этого непокорного региона.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Тейвата на концерте оркестра CAGMO — каждый аккорд напомнит вам о любимых приключениях и оживит незабываемые образы мира Genshin Impact!

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Список композиций

FONTAINE

1.
Fontaine
4:33
2.
Symposion of Spectacle
1:57
3.
Les voici ! Voici le duo !
1:17
4.
Rondeau des fleurs et des rapieres
3:59
5.
Mellow Alize
1:29
6.
Ann's Quiescent Residence
1:28
7.
The Oratrice's Verdict
2:33
8.
Envoi of Coppelius
2:17
9.
Raven Gloss of Darkness
1:55
10.
Poesy of Chrysolite
2:25
11.
Lamentation et Triomphe
4:00
12.
Leisurely Days in Fontaine
1:41
13.
Ballad of Many Waters
2:03
14.
City of Mellifluous Glory
2:34
15.
Virelai des marees
4:09
16.
Eschatologia Iudicata
3:19
17.
Requiem Resonantia
2:29
18.
Sequentia Sequelarum
0:34
19.
Chorus Cinericius
2:54
20.
Absolutio Absoluta Absolutissime
2:46
20 Композиций ~ 60 Минут

NATLAN

1.
Natlan
4:45
2.
Scarlet Song
1:19
3.
Thanks for the Fire
2:32
4.
Anthem of the Savannah
4:26
5.
Campa timoyetzticah, Cempaxochitl?
1:58
6.
Halls of Hueyteotl
2:09
7.
A Night of Their Own
1:31
8.
Eventide Chant
1:17
9.
Feast and Bounty
1:38
10.
Dream of Tranquility
1:45
11.
A Dance in Fire
3:43
12.
Chasing Flames Like Strings
1:44
13.
Ode of Resurrection
0:55
14.
Moment of Solace
1:21
15.
Chimes on the Blue Shore
1:33
16.
Sifu Moto
1:30
17.
Whirl of Chalchiuhtlicue
2:13
18.
The Heights of Rumikunamanta
1:32
19.
Baba we Twasali
1:44
20.
Venture of Tonalamatl
4:19
20 Композиций ~ 60 Минут
40 Композиций120 Минут
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