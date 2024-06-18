CAGMO, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую концертную программу в двух актах – «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт», объединившую лучшие композиции свободолюбивого Мондштадта и богатого Ли Юэ.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в музыкальное путешествие по северо-восточной части Тейвата в город романтики, одуванчиков и первых приключений, чтобы вновь ощутить дух праздника и свободы Мондштадта. А на востоке фэнтезийной вселенной, среди скалистых гор и каменных лесов, вы окунетесь в пёстрые цвета и краски процветающего портового горда Ли Юэ.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» подарит множество эмоций и ярких воспоминаний о начале вашего путешествия по этой бескрайней вселенной.