Оркестр CAGMO

Симфония Геншин Импакт

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
10.11
19:00Tu
премьера

оркестр и хор

популярное

О программе

Знаменитая серия концертов оркестра CAGMO «Симфония Геншин Импакт» приобрела новый формат — теперь первый акт состоит из лучших композиций давно полюбившихся регионов Тейвата, а второй акт посвящён произведениям новых регионов.

Симфонический оркестр и хор CAGMO проведут зрителей по Тейвату — через Мондштадт и Ли Юэ, Инадзуму, Сумеру, Фонтейн и Натлан, а также познакомят с новыми и таинственными землями — Нод-Краем и Снежной.

В основе концерта — произведения известного китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). Оркестровая палитра и разнообразие инструментов — от японских барабанов тайко до индийского ситара — и мощное звучание хора создадут неповторимый музыкальный образ каждого региона Тейвата.

Ощутите магию путешествий по миру Genshin Impact вместе с оркестром CAGMO!

*Треклист будет объявлен позднее. Следите за обновлениями!

Список композиций

1 АКТ - МОНДШТАДТ, ЛИ ЮЭ, ИНАДЗУМА, СУМЕРУ, ФОНТЕЙН, НАТЛАН (треки будут добавлены позднее)

2 АКТ - НОД-КРАЙ, СНЕЖНАЯ (треки будут добавлены позднее)

0 Композиций0 Минут
