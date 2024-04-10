CAGMO представляет концертную программу по мотивам саундтрека одного из самых великих аниме в истории — «Симфония Evangelion» в исполнении симфонического оркестра и хора.

С момента выхода культовое аниме 90-х до сих пор остается одним из самых популярных среди поклонников японской анимации. История взросления 14-летних подростков, сражающихся за сохранность Земли, поражает не только глубокими психологическими темами, но и запоминающимся музыкальным сопровождением, созданным известным японским композитором Сиро Сагису.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат узнаваемые с первых секунд саундтреки из Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion и Rebuild of Evangelion. Авторские аранжировки композиций передадут общий стиль и трагизм уникальной истории. Яркое сочетание оркестровых инструментов и электрогитары позволит по-новому прочувствовать настроение и сюжет легендарного аниме. Вызывающее ностальгию ретро звучание передадут духовые, а мощь и воинственность саундтрека подчеркнут ударные.

Концертная программа «Симфония Evangelion» для симфонического оркестра и хора позволит окунуться в музыкальный мир истории, навсегда оставившей отпечаток в сердцах миллионов людей.