Оркестр CAGMO

Симфония Evangelion

МоскваVEGAS
12.05
19:00Su
Мероприятие
прошло
"Симфония Evangelion концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва
Следующий концерт
29.09
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам саундтрека одного из самых великих аниме в истории — «Симфония Evangelion» в исполнении симфонического оркестра и хора.

С момента выхода культовое аниме 90-х до сих пор остается одним из самых популярных среди поклонников японской анимации. История взросления 14-летних подростков, сражающихся за сохранность Земли, поражает не только глубокими психологическими темами, но и запоминающимся музыкальным сопровождением, созданным известным японским композитором Сиро Сагису.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат узнаваемые с первых секунд саундтреки из Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion и Rebuild of Evangelion. Авторские аранжировки композиций передадут общий стиль и трагизм уникальной истории. Яркое сочетание оркестровых инструментов и электрогитары позволит по-новому прочувствовать настроение и сюжет легендарного аниме. Вызывающее ностальгию ретро звучание передадут духовые, а мощь и воинственность саундтрека подчеркнут ударные.

Концертная программа «Симфония Evangelion» для симфонического оркестра и хора позволит окунуться в музыкальный мир истории, навсегда оставившей отпечаток в сердцах миллионов людей.

Список композиций

1.
Ambassadrice Rouge
1:58
2.
Decisive Battle
2:22
3.
Rei I
2:59
4.
Nerv
1:59
5.
Angel Attack
2:32
6.
Les Bêtes
3:26
7.
Fate
3:36
8.
The Wrath of God in All It's Fury
3:34
9.
This Is The Dream
9:15
10.
In My Spirit
2:21
11.
God's Gift
4:45
12.
The Final Decision We All Must Take
3:29
13.
Marking Time, Waiting For Death
2:44
14.
If a Cause Is Worth Dying for Then Be
3:06
15.
Sakura Nagashi
4:40
16.
God's Message
3:32
17.
Destiny
2:51
18.
The Cruel Angel's Thesis
4:06
19.
Fly Me To The Moon
4:30
20.
Komm Süsser Tod
7:44
20 Композиций ~ 75 Минут

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