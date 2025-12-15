CAGMO представляет новую музыкальную программу в исполнении оркестра и хора, посвященную величественным мирам Dark Souls и Elden Ring — играм, созданным гениальным гейм-дизайнером Хидэтака Миядзаки.

В этой программе подчеркивается концептуальная преемственность между ставшей классикой эпической сагой Dark Souls и новым шедевром Elden Ring. Оба мира, пропитанные атмосферой мрака и цикличности бытия, образуют единую плеяду легендарных вселенных, созданных великим мастером.

Сквозь мелодии и оркестровые аранжировки зрители смогут погрузиться в мрачные и завораживающие пространства этих игр и прочувствовать драматизм и эпичность повествования. Это путешествие, которое объединяет прошлое и настоящее: с уважением к наследию Dark Souls и с трепетом к новому и неизведанному в Elden Ring.

Приходите, чтобы вместе с нами насладиться Симфонией Elden Ring + Dark Souls!