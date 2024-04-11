CAGMO представляет фортепианную концертную программу, посвящённую лучшим произведениям итальянского композитора для сольного исполнения – «CAGMO – Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №1»

Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки. Творческие эксперименты, уникальный стиль и гипнотические мелодии композитора нашли отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

В исполнении пианиста CAGMO прозвучат самые значимые работы Эйнауди. Сольное исполнение композиций в уникальных аранжировках по-новому раскроет глубокий авторский замысел, палитру чувств и эмоций, которые композитор вложил в свои произведения. Концертная программа «CAGMO - Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №1» подарит чувство трепетного волнения и ностальгии, затронув до глубины души каждого, кто знаком с творчеством великого композитора.