Солист оркестра CAGMO

Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №1

ОмскКонцерт-холл РЦСО
11.05
14:00Sa
Мероприятие
прошло
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О программе

CAGMO представляет фортепианную концертную программу, посвящённую лучшим произведениям итальянского композитора для сольного исполнения – «CAGMO – Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №1»

Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки. Творческие эксперименты, уникальный стиль и гипнотические мелодии композитора нашли отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

В исполнении пианиста CAGMO прозвучат самые значимые работы Эйнауди. Сольное исполнение композиций в уникальных аранжировках по-новому раскроет глубокий авторский замысел, палитру чувств и эмоций, которые композитор вложил в свои произведения. Концертная программа «CAGMO - Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №1» подарит чувство трепетного волнения и ностальгии, затронув до глубины души каждого, кто знаком с творчеством великого композитора.

Список композиций

1.
The Snow Prelude No. 15
4:29
2.
Melodia Africana III
4:48
3.
Tu Sei
5:50
4.
Le Onde
5:00
5.
Berlin Song
4:24
6.
Luminous
4:43
7.
Two Trees
6:26
8.
Burning
5:08
9.
Wind Song
3:19
10.
Birdsong (Day 2)
5:25
11.
In Un'Altra Vita
5:19
12.
Fly
4:41
13.
Nuvole Bianche
5:58
14.
Experience
5:15
14 Композиций ~ 70 Минут

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