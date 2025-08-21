CAGMO представляет совершенно новую концертную программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди, объединяющую самые популярные саундтреки маэстро и уникальные оркестровые аранжировки от оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах». Концерт разделен на два акта по одному часу. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано при мягком свете свечей.

Людовико Эйнауди — давний друг CAGMO. В течение многих лет мы организовывали его концерты в России и вместе с ним прошли путь от камерных залов до масштабных концертных площадок. За годы взаимодействия с маэстро мы глубоко прониклись его творчеством, что позволило нам создать уникальные аранжировки, высоко оцененные самим Людовико Эйнауди.

В первом акте программы прозвучат самые известные саундтреки Эйнауди, в том числе музыка к фильмам: «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников» и др. Во втором акте — уникальные аранжировки оркестра CAGMO, дополняющие музыку Людовико Эйнауди оркестровыми деталями и в некоторых случаях полностью меняющие сольное звучание оригинальных композиций добавлением струнных партий.

Приглашаем вас услышать полный спектр творчества Людовико Эйнауди в оригинальном исполнении оркестра CAGMO при свете свечей!