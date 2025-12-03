афишаРейтинг
9.1
Оркестр CAGMO

Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах

КостромаОГБУК Симфонический оркестр
13.01
19:00Tu
Включить

#1 в мире

ПРИ СВЕЧАХ

избранное

2 часа

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 600 000+
ОписаниеТреклиствидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет совершенно новую концертную программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди, объединяющую самые популярные саундтреки маэстро и уникальные оркестровые аранжировки от оркестра CAGMO — «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах». Концерт разделен на два акта по одному часу. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано при мягком свете свечей.

Людовико Эйнауди — давний друг CAGMO. В течение многих лет мы организовывали его концерты в России и вместе с ним прошли путь от камерных залов до масштабных концертных площадок. За годы взаимодействия с маэстро мы глубоко прониклись его творчеством, что позволило нам создать уникальные аранжировки, высоко оцененные самим Людовико Эйнауди.

В первом акте программы прозвучат самые известные саундтреки Эйнауди, в том числе музыка к фильмам: «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников» и др. Во втором акте — уникальные аранжировки оркестра CAGMO, дополняющие музыку Людовико Эйнауди оркестровыми деталями и в некоторых случаях полностью меняющие сольное звучание оригинальных композиций добавлением струнных партий.

Приглашаем вас услышать полный спектр творчества Людовико Эйнауди в оригинальном исполнении оркестра CAGMO при свете свечей!

Билеты

Список композиций

Акт 1

1.
Petricor
6:35
2.
Time Lapse
5:31
3.
Walk
3:28
4.
Life
4:22
5.
Fly
4:41
6.
Experience
5:15
7.
Divenire
6:43
8.
Love Is A Mystery
3:02
9.
Una Mattina
3:24
10.
Eros
5:37
11.
Logos
6:23
11 Композиций ~ 60 Минут

Акт 2

1.
Berlin Song
4:23
2.
Nuvole Bianche
5:12
3.
Monday
5:55
4.
Swordfish
3:38
5.
Run
4:52
6.
Ora
7:32
7.
Night
5:03
8.
Nightbook
5:28
9.
Primavera
7:22
10.
Choros
6:40
10 Композиций ~ 60 Минут
21 Композиция120 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402