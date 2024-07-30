CAGMO представляет концертную программу, посвященную одному из самых популярных аниме – «Симфония Demon Slayer» в исполнении струнного оркестра и хора.

С момента выхода в 2019 году Demon Slayer стал одним из самых успешных аниме десятилетия. Пронзительная история главных героев, невероятная графика и анимация, уникальный сюжет и юмор в сочетании с атмосферным саундтреком покорили сердца людей по всему миру.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные музыкальные темы из аниме-сериала Demon Slayer и полнометражного фильма Demon Slayer the Movie: Mugen Train. Эмоциональное звучание саундтрека с яркими японскими мотивами погрузит в удивительный мир аниме. Авторские аранжировки композиций оживят в памяти воспоминания о ключевых моментах истории Тандзиро и его друзей. Особенный стиль и атмосферу эпохи Тайсе передаст звучание флейты, а яркую динамику захватывающих боев подчеркнет электрогитара.

Концертная программа «Симфония Demon Slayer» для фортепиано, струнного оркестра и флейты – это возможность погрузиться в музыкальную вселенную любимого аниме и стать настоящим охотником за демонами вместе с CAGMO!