Оркестр CAGMO

Симфония Dota 2

МоскваVEGAS
05.03
19:00We
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Оркестр и хор

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ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по легендарной игре — «Симфония Dota 2» в исполнении оркестра и хора на фоне декораций и свечей.

Dota 2 — игра, которая зародилась благодаря моддерам, а затем стала самой популярной MOBA в мире. Она привлекает миллионы игроков из разных стран, а её крупнейшие турниры собирают огромные аудитории и имеют рекордные призовые фонды. В РФ игра приобрела статус одной из ведущих киберспортивных дисциплин, и российские команды неоднократно становились чемпионами крупнейших соревнований.

На концерте «Симфония Dota 2» оркестр и хор CAGMO исполнит главные темы из игры, передавая атмосферу самых важных моментов — от напряжённого ожидания начала битвы до триумфов и поражений. Оркестровые аранжировки этих мелодий и декорации усилят погружение в мир Dota 2, в котором каждое решение может повлиять на исход сражения.

Приглашаем вас стать частью этого эпического путешествия с оркестром CAGMO!

Билеты

Список композиций

1.
Main Theme
1:30
2.
Pick
1:06
3.
Laning 3
2:39
4.
Dota 2
2:57
5.
Battle 1
0:41
6.
Forest
1:41
7.
Dead
1:26
8.
Pre horn
2:33
9.
Spoils of War
3:38
10.
Smoke of Deceit
0:43
11.
Battle 1
0:41
12.
Explore layers
1:49
13.
DOTA2
1:55
14.
Arcana
3:08
15.
Call To Arms
4:38
16.
Shifting Snows
3:40
17.
Reborn
3:28
18.
Wailing Mountains
2:51
19.
Startup 2014
2:08
20.
Countdown 2014
2:39
21.
Battle 2014
0:45
22.
Main 2015
1:59
23.
Countdown 2015
2:09
24.
Battle 2015
1:15
25.
Main 2016
1:03
26.
Startup 2016
2:04
27.
Laning 2016
1:51
28.
First Blood
1:20
29.
Main Menu 2 (International 2018)
2:02
30.
Main Menu (DOTA Underlords)
1:56
31.
Startup (International 2020)
2:00
32.
Battle 1 (International 2020)
1:03
33.
Startup (International 2022)
1:59
34.
Dota 2 (International 2022)
2:57
35.
Battle (International 2022)
2:20
35 Композиций ~ 75 Минут
Билеты

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