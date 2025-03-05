CAGMO представляет новую концертную программу по легендарной игре — «Симфония Dota 2» в исполнении оркестра и хора на фоне декораций и свечей.

Dota 2 — игра, которая зародилась благодаря моддерам, а затем стала самой популярной MOBA в мире. Она привлекает миллионы игроков из разных стран, а её крупнейшие турниры собирают огромные аудитории и имеют рекордные призовые фонды. В РФ игра приобрела статус одной из ведущих киберспортивных дисциплин, и российские команды неоднократно становились чемпионами крупнейших соревнований.

На концерте «Симфония Dota 2» оркестр и хор CAGMO исполнит главные темы из игры, передавая атмосферу самых важных моментов — от напряжённого ожидания начала битвы до триумфов и поражений. Оркестровые аранжировки этих мелодий и декорации усилят погружение в мир Dota 2, в котором каждое решение может повлиять на исход сражения.

Приглашаем вас стать частью этого эпического путешествия с оркестром CAGMO!