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8.8
Оркестр CAGMO

Симфония Death Note при свечах

МоскваРАМ им. Гнесиных
14.11
20:00Fr
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оркестр

при свечах

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 35 000+
ОписаниеТреклист альбомвидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу – «Симфония Death Note при свечах» и альбом «Death Note Symphony», посвященные самым ярким трекам Хидэки Таниути к легендарному аниме. Уникальные аранжировки для струнного оркестра и фортепиано подчеркнут драматизм главных тем персонажей, а свет сотен свечей создаст незабываемую атмосферу.

Спустя почти 20 лет после премьеры Death Note это аниме остаётся одним из самых выдающихся произведений в истории. Музыка композитора Хидэки Таниути, объединяющая элементы пост-рока и обволакивающего эмбиента, усиливает напряжённость сюжета, подчёркивает драматизм событий и раскрывает глубину характеров главных героев — Ягами Лайта и Эла.

Аранжировки оркестра CAGMO открывают новые грани музыкальной палитры Death Note, позволяя глубже прочувствовать драматизм сюжета и перенестись в звуковую вселенную одного из самых известных аниме всех времён.

Билеты

Список композиций

1.
Opening
1:27
2.
Light's Theme
3:17
3.
L's Theme
3:03
4.
Mello's Theme
3:55
5.
Near's Theme
2:58
6.
Death Note Theme
3:06
7.
Youtsuba
3:15
8.
L's Theme Two
2:46
9.
Light's Theme Two
1:54
10.
Near's Theme Two
1:49
11.
Senritsu
3:01
12.
Reasoning
3:34
13.
Boredom
4:10
14.
Himitsu
3:21
15.
Ending
1:15
15 Композиций ~ 60 Минут
Билеты

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