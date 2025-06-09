CAGMO представляет концертную программу – «Симфония Death Note при свечах» и альбом «Death Note Symphony», посвященные самым ярким трекам Хидэки Таниути к легендарному аниме. Уникальные аранжировки для струнного оркестра и фортепиано подчеркнут драматизм главных тем персонажей, а свет сотен свечей создаст незабываемую атмосферу.

Спустя почти 20 лет после премьеры Death Note это аниме остаётся одним из самых выдающихся произведений в истории. Музыка композитора Хидэки Таниути, объединяющая элементы пост-рока и обволакивающего эмбиента, усиливает напряжённость сюжета, подчёркивает драматизм событий и раскрывает глубину характеров главных героев — Ягами Лайта и Эла.

Аранжировки оркестра CAGMO открывают новые грани музыкальной палитры Death Note, позволяя глубже прочувствовать драматизм сюжета и перенестись в звуковую вселенную одного из самых известных аниме всех времён.