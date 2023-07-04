Death Note Symphony – это большой музыкальный подарок для всех поклонников детективной драмы, раскрывающей разные стороны морали и ценность человеческой жизни.

CAGMO представляет концертную программу и одноименный альбом – Death Note Symphony, посвященный самым ярким саундтрекам Хидэки Таниути к легендарному аниме. Уникальные аранжировки композиций в исполнении струнного оркестра и фортепиано подчеркнут атмосферность знаменитых саундтреков, придавая им новое многогранное звучание.

Спустя почти 20 лет после выхода Death Note по прежнему остаётся одним из самых популярных аниме в истории. Особенный стиль и атмосферу шедевра японской анимации создает музыка композитора Хидэки Таниути. Глубокий инструментальный саундтрек, объединивший пост-рок и обволакивающий эмбиент, стал неотъемлемой частью эпической битвы умов двух гениев – Ягами Лайта и Эла.

Симфонические версии композиций в исполнении оркестра CAGMO позволят по-новому прочувствовать динамику сюжета и с головой погрузиться в музыкальную вселенную всемирно известного аниме.