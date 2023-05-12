Оркестр CAGMO

Симфония Death Note

УфаКонгресс-холл Торатау
12.05
19:00Fr
Мероприятие
прошло
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О программе

Death Note Symphony – это большой музыкальный подарок для всех поклонников детективной драмы, раскрывающей разные стороны морали и ценность человеческой жизни.

CAGMO представляет концертную программу и одноименный альбом – Death Note Symphony, посвященный самым ярким саундтрекам Хидэки Таниути к легендарному аниме. Уникальные аранжировки композиций в исполнении струнного оркестра и фортепиано подчеркнут атмосферность знаменитых саундтреков, придавая им новое многогранное звучание.

Спустя почти 20 лет после выхода Death Note по прежнему остаётся одним из самых популярных аниме в истории. Особенный стиль и атмосферу шедевра японской анимации создает музыка композитора Хидэки Таниути. Глубокий инструментальный саундтрек, объединивший пост-рок и обволакивающий эмбиент, стал неотъемлемой частью эпической битвы умов двух гениев – Ягами Лайта и Эла.

Симфонические версии композиций в исполнении оркестра CAGMO позволят по-новому прочувствовать динамику сюжета и с головой погрузиться в музыкальную вселенную всемирно известного аниме.

Список композиций

1.
Opening
1:27
2.
Light's Theme
3:17
3.
L's Theme
3:03
4.
Mello's Theme
3:55
5.
Near's Theme
2:58
6.
Death Note Theme
3:06
7.
Youtsuba
3:15
8.
L's Theme Two
2:46
9.
Light's Theme Two
1:54
10.
Near's Theme Two
1:49
11.
Senritsu
3:01
12.
Reasoning
3:34
13.
Boredom
4:10
14.
Himitsu
3:21
15.
Ending
1:15
15 Композиций ~ 60 Минут

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