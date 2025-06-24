CAGMO представляет грандиозную концертную программу «BTS Symphony: ARMY Universe» в исполнении двойного состава оркестра в двух актах. Это главное событие для всех ARMY, объединённых любовью к BTS.

Среди всех посетителей концертов программы будут разыграны билеты на мировой тур группы* – удивительный шанс увидеть своих кумиров вживую!

В программе – музыкальное путешествие, которое оживит самые яркие моменты истории BTS через уникальные оркестровые аранжировки. Вы услышите знаковые композиции – от первых хитов до сольных работ – в исполнении большого состава струнного оркестра. Оркестровое звучание подарит новый взгляд на любимую музыку и незабываемые эмоции. В программу будут добавлены треки, которые выберут сами ARMY.

Станьте частью этого невероятного события, чтобы насладиться любимой музыкой, вдохновиться уникальной атмосферой и разделить её с другими ARMY!

*Если концертный тур, к которому приурочен данный розыгрыш, не будет официально объявлен, реализация главного приза будет осуществлена только после его анонса и появления концертов в продаже.