Осенью 2025 года CAGMO представит грандиозную концертную программу BTS Symphony: Army Universe в двух актах при участии двойного состава оркестра.

BTS Symphony: Army Universe – это возможность стать частью уникальной вселенной всемирно известной K-Pop группы и многомиллионого фандома BTS & ARMY.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в 10-ти летний музыкальный путь BTS к невероятным вершинам, всеобщей любви и мировому признанию, который они прошли вместе с ARMY.

В виртуозном исполнении большого состава струнного оркестра прозвучат одни из самых значимых композиций BTS с далёкого дебюта и до ярких сольных проектов.

Новая мощная оркестровая аранжировка ваши любимих песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан. Кроме того, трек-лист будет обновлен.

Не упустите шанс погрузиться в атомосферу BTS и стать участником масштабной фан-встречи ARMY в России вместе с CAGMO!