Оркестр CAGMO

BTS Symphony: ARMY Universe

МоскваКЦ ЗИЛ
11.10
18:00Su
27 треков

О программе

CAGMO представляет грандиозную концертную программу «BTS Symphony: ARMY Universe» в исполнении оркестра в двух актах. Это главное событие для всех ARMY, объединённых любовью к BTS.

В программе – музыкальное путешествие, которое оживит самые яркие моменты истории BTS через уникальные оркестровые аранжировки. Вы услышите знаковые композиции – от первых хитов до сольных работ – в исполнении струнного оркестра. Оркестровое звучание подарит новый взгляд на любимую музыку и незабываемые эмоции. В программу добавлены треки, которые выбрали сами ARMY.

Станьте частью этого невероятного события, чтобы насладиться любимой музыкой, вдохновиться уникальной атмосферой и разделить её с другими ARMY!

Список композиций

Акт 1

1.
Boy in Luv
3:51
2.
Dope
3:59
3.
Save Me
3:17
4.
Epilogue: Young Forever
2:52
5.
Blood Sweat & Tears
3:37
6.
Spring Day
4:34
7.
DNA
3:43
8.
Fake Love
4:55
9.
Magic Shop
4:35
10.
Airplane pt. 2
3:38
11.
Boy With Luv (Feat. Halsey)
3:49
12.
Mikrokosmos
3:44
13.
IDOL
3:43
13 Композиций ~ 50 Минут

Акт 2

1.
Black Swan
3:18
2.
Dynamite
3:19
3.
ON
4:06
4.
Butter
2:46
5.
Run
3:25
6.
J-hope - MORE
3:16
7.
JIN (BTS) - The Astronaut
4:43
8.
Jimin - Set Me Free Pt. 2
3:04
9.
Agust D - AMYGDALA
4:12
10.
V - Slow Dancing
3:11
11.
Jung Kook - Standing Next to You
3:36
12.
BTS Х Coldplay - My Universe
3:46
12 Композиций ~ 50 Минут
25 Композиций100 Минут
