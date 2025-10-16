CAGMO представляет грандиозную концертную программу «BTS Symphony: ARMY Universe» в исполнении оркестра в двух актах. Это главное событие для всех ARMY, объединённых любовью к BTS.

В программе – музыкальное путешествие, которое оживит самые яркие моменты истории BTS через уникальные оркестровые аранжировки. Вы услышите знаковые композиции – от первых хитов до сольных работ – в исполнении струнного оркестра. Оркестровое звучание подарит новый взгляд на любимую музыку и незабываемые эмоции. В программу добавлены треки, которые выбрали сами ARMY.

Станьте частью этого невероятного события, чтобы насладиться любимой музыкой, вдохновиться уникальной атмосферой и разделить её с другими ARMY!