Оркестр CAGMO представляет вторую часть концертной программы, посвящённой творчеству всемирно известной группы в исполнении корейского пианиста Шин Джихо и струнного оркестра CAGMO – K-Pop Symphony: BTS 2.

BTS – мировая сенсация и настоящий феномен корейской поп-музыки. Семь айдолов, покоривших сердца миллионов ARMY по всему миру уникальным звучанием, глубокими смыслами, безграничным талантом и искренностью.

K-Pop Symphony: BTS 2 – это эмоциональная и полная ностальгии программа, созданная вместе с ARMY. В виртуозном исполнении солиста CAGMO - Шин Джихо и струнного оркестра прозвучат одни из самых значимых в десятилетнем пути BTS композиций, а также яркие сольные работы каждого участника группы. Оркестровое звучание любимых песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан.

В ожидании яркого возвращения группы, приглашаем всех ARMY продолжить музыкальное путешествие по безграничной вселенной BTS вместе с CAGMO!