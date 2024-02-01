CAGMO представляет новую концертную программу K-Pop Symphony: BTS, посвящённую творчеству всемирно известной к-поп группы.

BTS – мировая сенсация и настоящий феномен корейской поп-музыки. Семь айдолов, покоривших сердца миллионов ARMY по всему миру уникальным звучанием, глубокими смыслами, безграничным талантом и искренностью.

K-Pop Symphony: BTS – это эмоциональная и полная ностальгии программа о прошедшем пути участников группы к признанию и мировой славе. В виртуозном исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат одни из самых значимых композиций BTS с далёкого дебюта и до ярких сольных проектов. Оркестровое звучание любимых песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан.

В ожидании яркого возвращения группы, приглашаем всех ARMY окунуться в безграничную вселенную BTS вместе с CAGMO!

UPD июнь 2024: Обновлен трек-лист.