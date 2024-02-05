афишаРейтинг
9.2
Оркестр CAGMO

K-Pop Symphony: BTS

КрасноярскСГИИ им. Дмитрия Хворостовского
31.03
19:00Su
Мероприятие
прошло
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Следующий концерт
01.12
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу K-Pop Symphony: BTS, посвящённую творчеству всемирно известной к-поп группы.

BTS – мировая сенсация и настоящий феномен корейской поп-музыки. Семь айдолов, покоривших сердца миллионов ARMY по всему миру уникальным звучанием, глубокими смыслами, безграничным талантом и искренностью.

K-Pop Symphony: BTS – это эмоциональная и полная ностальгии программа о прошедшем пути участников группы к признанию и мировой славе. В виртуозном исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат одни из самых значимых композиций BTS с далёкого дебюта и до ярких сольных проектов. Оркестровое звучание любимых песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан.

В ожидании яркого возвращения группы, приглашаем всех ARMY окунуться в безграничную вселенную BTS вместе с CAGMO!

UPD июнь 2024: Обновлен трек-лист.

Список композиций

1.
Fake Love
4:55
2.
RUN
3:25
3.
Spring Day
4:34
4.
DNA
3:43
5.
Pied Piper
4:05
6.
Magic Shop
4:35
7.
Boy With Luv
3:51
8.
ON
4:06
9.
Dynamite
3:19
10.
Black Swan
3:18
11.
Butter
2:46
12.
IDOL
3:43
13.
j-hope - MORE
3:16
14.
JIN (BTS) - The Astronaut
4:34
15.
RM (BTS) - Wild Flower (With YouJeen)
4:34
16.
Jimin - Set Me Free Pt. 2
3:04
17.
Agust D - AMYGDALA
4:12
18.
V - Slow Dancing
3:11
19.
Jung Kook - Standing Next to You
3:26
20.
BTS Х Coldplay - My Universe
3:48
21.
Jung Kook- Seven
3:05
21 Композиция ~ 75 Минут

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