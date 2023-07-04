Оркестр CAGMO

Симфония Брат 2

СамараДом офицеров им. К.Е. Ворошилова
10.04
19:00Mo
Мероприятие
прошло
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ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет уникальную концертную программу по мотивам саундтрека главной философской драмы нулевых – «Симфония Брат 2».

Фильмы «Брат» и «Брат 2» – важнейший российский феномен, ставший истинной классикой. Принципы жизни Данилы Багрова, его взгляды и бессмертные цитаты в сопровождении легендарных песен признаны символами целой эпохи.

В исполнении оркестра и хора CAGMO хиты групп «АукцЫон», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации», «Маша и Медведи» и многих других исполнителей подарят чувство ностальгии и трепета по прошедшей, но никем не забытой истории жизни народного героя. «Симфония Брат 2» – это возможность погрузиться в атмосферу 90-х и вспомнить, в чем же на самом деле сила.

Список композиций

1.
Крылья
3:24
2.
Земля
5:31
3.
Линия жизни
3:02
4.
ТуЛуЛа
2:30
5.
Вечно молодой
3:51
6.
Дорога
3:18
7.
Черные птицы
3:23
8.
Искала
3:33
9.
Счастье
4:06
10.
Секрет
2:49
11.
Варвара
5:02
12.
Матерь богов
4:21
13.
Полковнику никто не пишет
4:57
14.
Никогда
4:48
15.
Последнее письмо (Гудбай, Америка!)
3:33
15 Композиций ~ 59 Минут

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