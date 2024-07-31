Оркестр CAGMO представляет новую музыкальную программу, посвящённую эпической вселенной игры Baldur’s Gate 3.

На концерте зрители смогут погрузиться в мир мистических историй и захватывающих приключений, которые оживают благодаря величественному звучанию симфонического оркестра и хора.

Музыкальная программа передаёт атмосферу загадочности и величия, присущую игре Baldur’s Gate 3. Окунувшись в это музыкальное путешествие, слушатели смогут ощутить дух фантастических земель Забытых Королевств, наполненных магией и древними тайнами, а также заново пережить моменты напряжённых сражений и героических приключений.

Каждый трек в программе — это отдельная глава захватывающего эпоса. Музыка проведёт вас через густые леса и мрачные подземелья, раскроет драматические столкновения и моменты триумфа, вызывая перед глазами уникальные локации игры.

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Baldur’s Gate 3 вместе с оркестром CAGMO!