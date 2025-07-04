Оркестр CAGMO представляет концертную программу, посвящённую эпической вселенной игры Baldur’s Gate 3.

Знаменитая RPG переносит игроков в мир Забытых Королевств, наполненный магией, древними тайнами и опасными приключениями. Основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons, она передаёт атмосферу классических ролевых партий, где важны тактические сражения, глубина сюжета и свобода выбора.

Музыкальная программа передаёт атмосферу загадочности и величия, присущую Baldur’s Gate 3, проводя слушателей через густые леса, мрачные подземелья, напряжённые битвы и героические свершения. Каждый трек — это отдельная глава эпического путешествия, вдохновлённого богатой историей вселенной D&D.

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Baldur’s Gate 3 вместе с оркестром CAGMO!