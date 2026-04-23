Оркестр CAGMO представляет концертную программу, посвящённую эпической вселенной известной ролевой игры Балдурс Гейт 3 (Baldur's Gate 3).

Знаменитая ролевая игра (RPG) переносит игроков в мир Забытых Королевств, наполненный магией, древними тайнами и опасными приключениями. Основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons / Данженс & Драгонс, она передаёт атмосферу классических ролевых партий, где важны тактические сражения, глубина сюжета и свобода выбора.

Музыкальная программа передаёт атмосферу загадочности и величия, присущую Балдурс Гейт 3, проводя слушателей через густые леса, мрачные подземелья, напряжённые битвы и героические свершения. Каждый трек — это отдельная глава эпического путешествия, вдохновлённого богатой историей вселенной D&D / Д&Д.

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Балдурс Гейт 3 вместе с оркестром CAGMO!