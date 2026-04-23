Оркестр CAGMO

Симфония Балдурс Гейт 3

МоскваКЦ ЗИЛ
21.11
18:00Sa
"Симфония Балдурс Гейт 3 концерт в исполнении Оркестра CAGMO в Москва

с хором

Билеты
ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

Оркестр CAGMO представляет концертную программу, посвящённую эпической вселенной известной ролевой игры Балдурс Гейт 3 (Baldur's Gate 3).

Знаменитая ролевая игра (RPG) переносит игроков в мир Забытых Королевств, наполненный магией, древними тайнами и опасными приключениями. Основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons / Данженс & Драгонс, она передаёт атмосферу классических ролевых партий, где важны тактические сражения, глубина сюжета и свобода выбора.

Музыкальная программа передаёт атмосферу загадочности и величия, присущую Балдурс Гейт 3, проводя слушателей через густые леса, мрачные подземелья, напряжённые битвы и героические свершения. Каждый трек — это отдельная глава эпического путешествия, вдохновлённого богатой историей вселенной D&D / Д&Д.

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Балдурс Гейт 3 вместе с оркестром CAGMO!

Список композиций

1.
Main Theme
2:47
2.
Mind Flayer Theme
3:57
3.
Nine Blades
4:50
4.
Harpy Song
2:35
5.
The Weeping Dawn
2:48
6.
Cunning Cruel Crits
2:54
7.
Sixteen Strikes
4:22
8.
Twisted Force
2:28
9.
Old Time Battles (Orchestral version)
3:18
10.
Nightsong
1:18
11.
The Power
4:39
12.
The Odds Are Cast Anew
3:52
13.
Bard Dance
2:52
14.
Streets and Faces
2:38
15.
Old Time Battles (Bard version)
2:04
16.
Song Of Balduran
3:03
17.
The Legacy Of Bhaal
2:58
18.
The Road To Baldur's Gate
1:41
19.
Raphael's Final Act
2:35
20.
Down By The River
2:20
21.
I Want To Live
4:00
21 Композиция ~ 70 Минут
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиКоронавирус (COVID-19)
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402