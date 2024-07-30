Оркестр CAGMO

Симфония Baldur’s Gate 3

МоскваКЗ «Москва» (Остров Мечты)
30.01
19:00Th
"Симфония Baldur’s Gate 3 концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва
Скоро повышение цены
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Описаниеплощадка

О программе

Оркестр CAGMO представляет новую музыкальную программу, посвящённую эпической вселенной игры Baldur’s Gate 3. На концерте зрители смогут погрузиться в мир мистических историй и захватывающих приключений, которые оживают благодаря величественному звучанию симфонического оркестра и хора.

Музыкальная программа передаёт атмосферу загадочности и величия, присущую игре Baldur’s Gate 3. Окунувшись в это музыкальное путешествие, слушатели смогут ощутить дух фантастических земель, наполненных магией и древними тайнами, а также пережить моменты напряжённых сражений и героических свершений.

Каждый трек в программе — это отдельная глава захватывающего эпоса. Музыка проведёт вас через густые леса и мрачные подземелья, раскроет драматические столкновения и моменты триумфа, вызывая перед глазами уникальные локации игры.

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Baldur’s Gate 3, переживая все эмоции и приключения вместе с оркестром CAGMO.

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