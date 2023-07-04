Оркестр CAGMO

Симфония Атака Титанов 2

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
09.11
19:00Th
Мероприятие
прошло
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О программе

«Атака титанов» – одно из самых популярных и обсуждаемых аниме современности. Оригинальный и таинственный сюжет аниме подчеркивает саундтрек, написанный талантливыми композиторами Хироюки Савано и Кота Ямамото. На протяжении 10 лет под эпические композиции «Атаки Титанов» миллионы зрителей по всему миру следят за событиями, разворачивающимися на Парадизе и Марли.

CAGMO представляет концертную программу по мотивам лучших саундтреков легендарного аниме – «Симфония Атака Титанов». Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погрузят слушателей в захватывающий фэнтезийный мир, населенный людьми и титанами. Уникальное звучание любимых саундтреков подарит множество ярких и ностальгических эмоций всем поклонникам знаменитого аниме.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из третьего и четвертого сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

Список композиций

1.
Yoshiki feat. Hyde - Red Swan
4:29
2.
Hiroyuki Sawano - Call your name <Gv> (Instrumental)
4:19
3.
Hiroyuki Sawano - K21 (Instrumental)
3:21
4.
Hiroyuki Sawano - Zero Eclipse (Instrumental)
4:11
5.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part1-3rd : BARRIchestra
6:00
6.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-1st : ətˈæk 0N tάɪtn <WMId>
4:40
7.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-3rd : Before Lights Out
2:36
8.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-5th : Apple Seed
2:17
9.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-6th ThanksAT
3:58
10.
Shinsei Kamattechan - Boku no Sensou/My War
4:41
11.
Yuko Ando - Shougeki/Shock
3:36
12.
Kohta Yamamoto - TRAITOR
4:47
13.
Kohta Yamamoto - Footsteps of Doom
5:06
14.
Kohta Yamamoto - MAN-Child
3:47
15.
Kohta Yamamoto - Guilty Hero
4:23
16.
Kohta Yamamoto - Ashes on The Fire
4:34
17.
Kohta Yamamoto - Memory Lane
3:03
18.
Ai Higuchi - Akuma no Ko
3:43
18 Композиций ~ 74 Минуты

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