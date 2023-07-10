«Атака титанов» – одно из самых популярных и обсуждаемых аниме современности. Оригинальный и таинственный сюжет аниме подчеркивает саундтрек, написанный талантливыми композиторами Хироюки Савано и Кота Ямамото. На протяжении 10 лет под эпические композиции «Атаки Титанов» миллионы зрителей по всему миру следят за событиями, разворачивающимися на Парадизе и Марли.

CAGMO представляет концертную программу по мотивам лучших саундтреков легендарного аниме – «Симфония Атака Титанов». Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погрузят слушателей в захватывающий фэнтезийный мир, населенный людьми и титанами. Уникальное звучание любимых саундтреков подарит множество ярких и ностальгических эмоций всем поклонникам знаменитого аниме.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из третьего и четвертого сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.