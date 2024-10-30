CAGMO представляет новую концертную программу по мотивам лучших саундтреков легендарного аниме – «Симфония Атака Титанов» в двух актах. Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погрузят слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами. Уникальное звучание любимых саундтреков подарит множество ярких эмоций и ностальгических воспоминаний всем поклонникам знаменитого аниме.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.