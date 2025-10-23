Концертная программа «Симфония Атака Титанов» в двух частях, представленная впервые в 2023 году, стала самым ожидаемым событием для всех фанатов аниме Attack on Titan.

Концерты всегда проходят с аншлагом, привлекая зрителей своей масштабностью, уникальным звучанием и непередаваемой атмосферой единства. Музыканты, облачённые в тематический косплей, исполняют эпические треки из культового аниме, погружая слушателей в мир Attack on Titan. Во время исполнения знакового трека Guren no Yumiya весь зрительный зал встает и, взявшись за сердца, поет «Сасагео», воссоздавая легендарную позу из аниме. Концерты CAGMO по Атаке Титанов посетило более 15 тысяч человек.

Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погружают слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами, и позволяют заново пережить ключевые моменты легендарной истории.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

«Симфония Атака Титанов» – это возможность каждому фанату ощутить единство, разделить эмоции с другими поклонниками и вместе громко воскликнуть «Сасагео!». Фанаты приходят на концерт в косплее, и с ними можно сделать яркие фотографии на память. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое подарит незабываемые впечатления и надолго останется в памяти!