9.5
Оркестр CAGMO

Симфония Атака Титанов - большой концерт

МоскваТеатр Эстрады
14.04
19:00Tu
2 акта, 100 минут

ПОСЕТИЛО 15 000+
О программе

Концертная программа «Симфония Атака Титанов» в двух частях, представленная впервые в 2023 году, стала самым ожидаемым событием для всех фанатов аниме Attack on Titan.

Концерты всегда проходят с аншлагом, привлекая зрителей своей масштабностью, уникальным звучанием и непередаваемой атмосферой единства. Музыканты, облачённые в тематический косплей, исполняют эпические треки из культового аниме, погружая слушателей в мир Attack on Titan. Во время исполнения знакового трека Guren no Yumiya весь зрительный зал встает и, взявшись за сердца, поет «Сасагео», воссоздавая легендарную позу из аниме. Концерты CAGMO по Атаке Титанов посетило более 15 тысяч человек.

Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погружают слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами, и позволяют заново пережить ключевые моменты легендарной истории.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

«Симфония Атака Титанов» – это возможность каждому фанату ощутить единство, разделить эмоции с другими поклонниками и вместе громко воскликнуть «Сасагео!». Фанаты приходят на концерт в косплее, и с ними можно сделать яркие фотографии на память. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое подарит незабываемые впечатления и надолго останется в памяти!

Список композиций

Акт 1

1.
Linked Horizon - Feuerroter Pfeil und Bogen
5:17
2.
Hiroyuki Sawano - army⇒G♂
3:26
3.
Hiroyuki Sawano - 進撃st-hrn-gt20130629巨人
4:12
4.
Hiroyuki Sawano - ERENtheCoordinate
6:49
5.
Hiroyuki Sawano - Vogel im Käfig
6:20
6.
Linked Horizon - Shinzou wo Sasageyo!
5:29
7.
Hiroyuki Sawano - The Reluctant Heroes (Instrumental)
4:27
8.
Hiroyuki Sawano - Barricades <MOVIEver.> (Instrumental)
4:16
9.
Hiroyuki Sawano - Bauklötze
3:56
10.
Hiroyuki Sawano - ət'æk 0N tάɪtn
4:15
11.
Hiroyuki Sawano - Call of Silence
2:53
12.
Hiroyuki Sawano - YouSeeBIGGIRL/T:T
5:59
12 Композиций ~ 50 Минут

Акт 2

1.
Yoshiki feat. Hyde - Red Swan
4:19
2.
Hiroyuki Sawano - Call your name <Gv> (Instrumental)
4:19
3.
Hiroyuki Sawano - K21 (Instrumental)
3:21
4.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-3rd: Before Lights Out
2:36
5.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-6th: ThanksAT
3:58
6.
Shinsei Kamattechan - Boku no Sensou (My War)
4:41
7.
Yuko Ando - Shock
2:59
8.
KOHTA YAMAMOTO - Footsteps of Doom
5:06
9.
KOHTA YAMAMOTO - Guilty Hero
4:23
10.
KOHTA YAMAMOTO - Ashes on The Fire
4:35
11.
Ai Higuchi - Akuma no Ko
3:42
11 Композиций ~ 50 Минут
23 Композиции100 Минут
