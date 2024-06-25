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9.4
Оркестр CAGMO

Симфония Атака Титанов 1+2

МоскваКЗ «Москва» (Остров Мечты)
26.09
19:00Th
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2 акта, 100 минут

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ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

«Атака титанов» – одно из самых популярных и обсуждаемых аниме современности, оригинальный сюжет которого подчеркивает саундтрек талантливых композиторов – Хироюки Савано и Кота Ямамото. На протяжении 10 лет под эпические композиции «Атаки Титанов» миллионы зрителей по всему миру следили за судьбой человечества и событиями, разворачивающимися на Парадизе и Марли.

CAGMO представляет новую концертную программу по мотивам лучших саундтреков легендарного аниме – «Симфония Атака Титанов 1+2» в двух актах. Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погрузят слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами. Уникальное звучание любимых саундтреков подарит множество ярких эмоций и ностальгических воспоминаний всем поклонникам знаменитого аниме.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

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Список композиций

Акт 1

1.
Linked Horizon - Feuerroter Pfeil und Bogen
5:17
2.
Hiroyuki Sawano - army⇒G♂
3:26
3.
Hiroyuki Sawano - 進撃st-hrn-gt20130629巨人
4:12
4.
Hiroyuki Sawano - ERENtheCoordinate
6:49
5.
Hiroyuki Sawano - Vogel im Käfig
6:20
6.
Linked Horizon - Shinzou wo Sasageyo!
5:29
7.
Hiroyuki Sawano - The Reluctant Heroes (Instrumental)
4:27
8.
Hiroyuki Sawano - Barricades <MOVIEver.> (Instrumental)
4:16
9.
Hiroyuki Sawano - Bauklötze
3:56
10.
Hiroyuki Sawano - ət'æk 0N tάɪtn
4:15
11.
Hiroyuki Sawano - Call of Silence
2:53
12.
Hiroyuki Sawano - YouSeeBIGGIRL/T:T
5:59
12 Композиций ~ 50 Минут

Акт 2

1.
Yoshiki feat. Hyde - Red Swan
4:19
2.
Hiroyuki Sawano - Call your name <Gv> (Instrumental)
4:19
3.
Hiroyuki Sawano - K21 (Instrumental)
3:21
4.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-3rd: Before Lights Out
2:36
5.
Hiroyuki Sawano - SymphonicSuite[AoT]Part2-6th: ThanksAT
3:58
6.
Shinsei Kamattechan - Boku no Sensou (My War)
4:41
7.
Yuko Ando - Shock
2:59
8.
KOHTA YAMAMOTO - Footsteps of Doom
5:06
9.
KOHTA YAMAMOTO - Guilty Hero
4:23
10.
KOHTA YAMAMOTO - Ashes on The Fire
4:35
11.
Ai Higuchi - Akuma no Ko
3:42
11 Композиций ~ 50 Минут
23 Композиции100 Минут
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