CAGMO представляет концертную программу «Саундтреки Абеля Коженёвски при свечах» — погружение в завораживающий мир музыки выдающегося кинокомпозитора и главного романтика неоклассики, чьи произведения стали неотъемлемой частью современных кинематографических шедевров.

Абель Коженёвски создает атмосферную, чувственную музыку, наполняя фильмы эмоциональной глубиной и выразительностью. Его саундтреки стали важной частью фильмов Тома Форда «Одинокий мужчина» (2009) и «Под покровом ночи» (2016), наполняя их драматизмом и изысканностью. Его музыка также звучит в сериале «Страшные сказки» (2014–2016) Джона Логана, усиливая его мрачную и загадочную атмосферу. В «Ромео и Джульетта» (2013) Карло Карлея она подчёркивает трагичность истории, а в «МЫ. Верим в любовь» (2011) Мадонны — передаёт утончённые эмоции героев. Помимо этого, Коженёвски работал над экспериментальным триллером «Побег из завтра» (2013), известным своим необычным визуальным стилем.

Голливуд высоко ценит «старомодный» подход композитора: в отличие от многих современных авторов, Коженёвски отдает предпочтение живому звучанию струнных инструментов. Это делает его музыку изысканной, благородной и глубоко эмоциональной. За свою карьеру он был неоднократно номинирован на престижную премию «Золотой глобус». Оркестр CAGMO представит уникальные аранжировки его произведений, передавая тонкость, драматизм и характерное звучание, за которое композитора ценят режиссеры и зрители по всему миру.

Приглашаем вас на концерт, где музыка Абеля Коженёвски прозвучит в исполнении оркестра CAGMO в утончённой и таинственной атмосфере тысячи свечей.