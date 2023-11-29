Интервью: Мартин Кольштедт

В последние годы электронная музыка окончательно и бесповоротно переплелась с классической. Современные молодые композиторы в системе жанровых координат стремятся скорее к экспериментальным электронщикам, чем к более маститым предшественникам из академической среды. Их имена красуются на афишах техно-фестивалей, а в лучших консерваториях и филармониях планеты все чаще звучит гулкий, скупой бит. Музыканты вроде Оулавюра Арналдса и Нильса Фрама с одинаковым успехом делят сцену с топовыми диджеями, собирают аншлаги в Королевском Альберт-Холле и выступают на музыкальных событиях столь разных, как джазовый фестиваль в Монтрё и хорватский Dimension.

Больше всех в искусстве сочетания синтезированного звука и возможностей акустических инструментов преуспела немецкая школа. Вступая с инструментом в своего рода эмоциональный диалог, ее представители используют совершенно разные приемы и техники. Lambert и Stimming с помощью компьютерного софта «ломают» привычный ход фортепианной мелодии, Hauschka извлекает звуки из препарированного рояля, дуэт Grandbrothers с помощью звукоснимателей собственной разработки чеканит настоящее акустическое техно. Особняком на фоне коллег стоит Мартин Кольштедт. Делая ставку на импровизацию, сегодня он является одним из ключевых представителей новой волны постклассических композиторов.

В июне музыкант отправится в свой первый тур по России, который охватит шесть городов. В Красноярске (14 июня), Новосибирске (15 июня), Екатеринбурге (17 июня) и Челябинске (18 июня) артист ограничится акустической программой, в Москве (21 июня) и Санкт-Петербурге (22 июня) сыграет полноценные электрические концерты с родес-пиано и роялем. Mixmag Russia связался с Мартином, чтобы разузнать о его последних творческих достижениях, а в результате получилась едва ли не философская беседа, с формулировками столь же интеллигентными и красивыми, как музыка немецкого композитора.