Мартин Кольштедт вырос среди густых лесов Тюрингии, земли, что называют зеленым сердцем Германии. Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста. Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией.

Он не боится быть странным, иронизировать. «Городской сумасшедший» из провинциального Веймара крепит к поясу маленькое пианино и бродит по крышам, аккомпанируя пению птиц. Многие сочтут это причудами гения, но Мартин таким образом учится наполнять каждый звук ворохом оживающих в воображении ассоциаций. Критики называют его «новым Нильсом Фрамом». Отчасти это действительно так. Композитор легко встраивается в один ряд с лучшими представителями современной немецкой фортепианной музыки. С тем же Нильсом Фрамом или, к примеру, Клеменсом Пётчем у Кольштедта, что называется, общий spirit of the classic. Совмещая в своей музыке звучание классического рояля и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно.

К середине 2010-х в дискографии музыканта накопилось три полноформатных релиза: дилогия Tag (2012) и Nacht (2014), а также альбом Strom (2017). В 2019 году Мартин выпустил альбом Ströme, записанный в сотрудничестве с вокалистами лейпцигского хора Гевандхауза, а спустя год — FLUR с записанными в акустике фортепианными пьесами. Помимо прочего, композитор активно сотрудничает с электронными музыкантами, такими как FM Belfast и Кристиан Лёффлер. Два его первых альбома органично дополнены подборками ремиксов, которые лишний раз доказывают: хлесткие, полные живой молодой энергии произведения Кольштедта и умная немецкая электроника просто созданы друг для друга.