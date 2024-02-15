Симфония Атака Титанов 1

Оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из первого и второго сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki
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О программе

«Атака титанов» – одно из самых популярных и обсуждаемых аниме современности. Оригинальный и таинственный сюжет аниме подчеркивает саундтрек, написанный талантливыми композиторами Хироюки Савано и Кота Ямамото. На протяжении 10 лет под эпические композиции «Атаки Титанов» миллионы зрителей по всему миру следят за событиями, разворачивающимися на Парадизе и Марли.

CAGMO представляет концертную программу по мотивам лучших саундтреков легендарного аниме – «Симфония Атака Титанов». Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погрузят слушателей в захватывающий фэнтезийный мир, населенный людьми и титанами. Уникальное звучание любимых саундтреков подарит множество ярких и ностальгических эмоций всем поклонникам знаменитого аниме.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из первого и второго сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

Список композиций

1.
Linked Horizon - Feuerroter Pfeil und Bogen
5:17
2.
Hiroyuki Sawano - 2Volt
6:46
3.
Hiroyuki Sawano - EMA
2:45
4.
Hiroyuki Sawano - army⇒G♂
3:26
5.
Hiroyuki Sawano - 進撃st-hrn-gt20130629巨人
4:12
6.
Hiroyuki Sawano - ERENtheCoordinate
6:49
7.
Hiroyuki Sawano - vn-pf20130524
3:23
8.
Hiroyuki Sawano - Vogel im Käfig
6:20
9.
Linked Horizon - Shinzou wo Sasageyo!
5:29
10.
Hiroyuki Sawano - The Reluctant Heroes (Instrumental)
4:27
11.
Hiroyuki Sawano - Barricades <MOVIEver.> (Instrumental)
4:16
12.
Hiroyuki Sawano - Bauklötze
3:56
13.
Hiroyuki Sawano - ət'æk 0N tάɪtn
4:15
14.
Hiroyuki Sawano - Call of Silence
2:58
15.
Hiroyuki Sawano - YouSeeBIGGIRL/T:T
5:59
15 Композиций ~ 70 Минут
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