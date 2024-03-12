Вологодская филармония Вологда, ул. Лермонтова, д. 21

Вологодская областная государственная филармония имени Валерия Александровича Гаврилина – один из культурных центров Вологодской области. Филармония размещается в одном из самых красивых зданий Вологды, памятнике архитектуры XVIII века, построенном как часть городской усадьбы помещика Колычева и переданном городским властям в 1822 году. Более ста лет этот гостеприимный дом был домом Дворянского собрания. Сегодня ни один крупный творческий проект, реализуемый в Вологодской области, не проходит без активного участия коллективов Вологодской филармонии.