Вологодская филармония

Вологда, ул. Лермонтова, д. 21
Вологодская филармония
Концертов нет в продаже

Вологодская областная государственная филармония имени Валерия Александровича Гаврилина – один из культурных центров Вологодской области. Филармония размещается в одном из самых красивых зданий Вологды, памятнике архитектуры XVIII века, построенном как часть городской усадьбы помещика Колычева и переданном городским властям в 1822 году. Более ста лет этот гостеприимный дом был домом Дворянского собрания. Сегодня ни один крупный творческий проект, реализуемый в Вологодской области, не проходит без активного участия коллективов Вологодской филармонии.

Вологодская филармония
Концертов нет в продаже
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