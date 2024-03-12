Волгоградская филармония Волгоград, Набережная 62-й Армии, д. 4

К концертам

Сегодня в филармонии работают семь творческих коллективов и семь солистов-вокалистов, среди которых заслуженные артистки России Наталья Семенова и Лариса Асеева. На протяжении многих лет основными целями работы филармонии являются: развитие всех видов концертной деятельности и возрождение лучших традиций русской культуры, совершенствование уровня мастерства артистов филармонии, создание базы для развития филармонической деятельности в Волгоградской области и за ее пределами, совершенствование форм досуга населения и приобщение людей к искусству, удовлетворение духовных потребностей зрителя в различных музыкальных жанрах, воспитание у молодого поколения любви к классическому искусству и к музыкальному наследию русского народа.