Волгоградский музыкальный театр Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 4

Волгоградский музыкальный театр – правопреемник 2-го Государственного Сталинградского рабочего театра, созданного постановлением Нижневолжского крайкома ВКП(б) от 8 декабря 1931 года, Сталинградского краевого/областного театра музыкальной комедии и Волгоградского областного театра музыкальной комедии. Волгоградский музыкальный театр имеет большую и яркую творческую биографию, историю, неразрывно связанную со славной историей и культурой нашего города и страны. Сегодня – это старейший музыкальный театр на Волге, имеющий незабываемые военные страницы в своей биографии, это театр, который всегда находился в первой пятёрке лучших творческих коллективов страны, работающих в жанре оперетты и музыкальной комедии.