Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная ул., д. 17

Воронежский концертный зал — это современный многофункциональный комплекс, знаменитый тем, что в его репертуарной афише представлена самая разнообразная палитра зрелищных мероприятий. Это культурное сердце Воронежа. Здесь жители города и области знакомятся со всеми новинками в области музыкального и театрального искусства, участвуют в выставках, конференциях, семинарах, мастер-классах, фестивалях и конкурсах. На этой сцене проходили гастроли Театра им. Вахтангова, Мастерской Петра Фоменко, Театра марионеток Резо Габриадзе, концерты солистов и оркестра Мариинского театра, выступления звёзд российской и зарубежной эстрады.