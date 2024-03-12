Дворец «Губернаторский» Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 2/13

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Дворец культуры «Губернаторский» является одним из крупнейших учреждений культуры не только нашего региона, но и Поволжья. Данное название Дворец получил в 2010 году. Переименование связанно с историческим фактом. В 1804 году князь Хованский, бывший в то время Симбирским губернатором, приобрел особняк, который находился недалеко от современного расположения Дворца. Со временем он стал не только политическим и экономическим центром – в нем проводились светские рауты, балы, театральные постановки. Дом губернатора того времени был настоящим культурным центром Симбирска. Именно таковым в данный момент и является ДК «Губернаторский».