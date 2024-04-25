Ульяновский государственный университет
Ульяновск,
ул. Северный Венец, д. 32 корпус 6
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Неоклассика
ООО "НЕОКЛАССИКА"
123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9
ИНН: 7707425804
ОГРН: 1197746050402