Удмуртская филармония Ижевск, ул. Пушкинская, д. 245

К концертам

21 августа 1938 года в Удмуртской АССР была учреждена Удмуртская филармония по инициативе Совета Народных Комиссаров. Этот важный шаг стал ответом на живой интерес к музыкальной культуре в регионе. Первым крупным мероприятием стал концерт московского струнного квартета имени Глазунова, который ознаменовал начало регулярных выступлений музыкантов из других городов. Предвоенный период был временем активной творческой деятельности филармонии, где на сцене выступали как сольные исполнители, так и коллективы, включая симфонический оркестр, удмуртский государственный хор и эстрадную группу.