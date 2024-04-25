Томская Областная Государственная Филармония Томск, пл. Ленина, д. 12А

Томская государственная филармония — настоящий храм музыки, где звучат ноты великих произведений в Большом, Органном и Камерном залах. История этого музыкального учреждения тесно связана с городом: в 1981 году здесь возвели орган, а весной 1986 года воздвигли новое здание филармонии с уникальным Большим концертным залом. Органный зал, расположенный в бывшей домовой церкви томских архиереев, славится своей неповторимой акустикой, признанной не только в России, но и за ее пределами. Здесь собираются истинные ценители музыки, чтобы насладиться виртуозными выступлениями. В филармонии существует целый арсенал коллективов, включая Томский Академический симфонический оркестр, Ансамбль русских народных инструментов «Сибирские узоры», Струнный квартет «Фаэтон», а также артисты концертно-камерного отдела и Сводный детский хор Томской области.