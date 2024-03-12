Государственный музыкальный театр им. Якушева Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 36

Государственный музыкальный театр имени И. М. Якушева — музыкальный театр в городе Саранске, столице Республики Мордовия. В его репертуаре опера и балет, оперетта и мюзикл (музыкальная комедия), спектакли для детей и концерты классической музыки. История театра началась 1 сентября 1935 года, когда театр был принят на постоянный бюджет Народного комиссариата просвещения Мордовской АССР. 28 ноября того же года премьерой оперетты Карла Миллёкера «Нищий студент» труппа открыла свой первый театральный сезон. Театр не раз реорганизовывали, меняли его статус и официальное название, а также профессиональные требования и задачи.